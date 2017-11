Lydia Lunch Retrovirus (US)

Präsentiert von Stuttgart Rock Promotion. Die Grand Dame des No-Wave gibt sich die Ehre: LYDIA LUNCH ist eine der faszinierendsten und eigenwilligsten Künstlerinnen aus der New Yorker Avantgarde Szene. Unangepasst, provokant und laut verhandelt sie in ihrer Musik die Abgründe des Jetzt. Mit jeweils einem Dutzend Solo-Alben und Büchern, Rollen in über 20 Filmen und zahlreichen Kollaborationen [u.a. mit den Einstürzenden Neubauten, Nick Cave, Sonic Youth, Suicide, Henry Rollins]. RETROVIRUS mit Weasel Walter [The Flying Luttenbachers, Bobby Conn], Tim Dahl [John Zorn, Marc Ribot, Archie Shepp] und Bob Bert [Sonic Youth, Pussy Galore, Boss Hog, Chrome Cranks] ist die ultimative New York City Backing Band hinter der großen Dame.