× Erweitern Lys Jane Lys Jane

Lys-Jane – eine prägnante, gefühlvolle Stimme, die von dezenter und handgemachter Klavier- und Gitarrenmusik begleitet wird. Mit ihren ausdrucksstarken und leidenschaftlichen Texten regt Lys-Jane zum Nachdenken an und zieht ihre Zuhörer in den Bann.

Sie schreibt über sich:

„Ich glaube an Liebe, Frieden statt Gewalt und Hass und ich weiß, dass irgendwann die Sonne aufgeht. Gerade in der heutigen Zeit wünsche ich jedem, dass er auf sein Herz hört und auch in dunklen Momenten das Gute in sich und den anderen sieht … für eine bessere Welt !

Lass Dich einladen zu einem entspannten Konzert in Wohnzimmer-Atmosphäre und vergiss für einen Moment den Alltagsstress. Ich stelle Euch mein neues deutschsprachiges Album „Herzenssprache“ vor.“

Lys-Jane (Akustikgitarre, Gesang, E-Geige), Marc-Ben (Akustikgitarre), Benjamin Groß (Klavier), Marcel Friedmann (Percussion)

Info: http://lys-jane.de