Das legendäre Duo mit den Hiphop-Abrisshymnen der 90er spielt im Club Schräglage. Nur 280 Tickets werden exklusiv herausgegeben. Wie im Video zu Ante Up, wird von M.O.P die kleine Stage in der Schräglage komplett auf den Kopf gestellt. Support DJ ist DJ Crypt, der die Party einleiten und für den richtigen krachenden Abgang sorgen wird. Ciroc ballert noch Cold-as-Ice-Specials an der SL-Bar raus und alle fühlen sich wieder wie beim ersten Mal Primo Beatz hören.