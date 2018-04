× Erweitern Ma Valise

Ma Valise packen die Koffer mit den besten Tunes ihrer Diskographie und kommen auch 2018 für mehrere Dates nach Deutschland - entgegen aller Unkenrufe von wegen Auflösung...

Die vier Herren aus dem kleinen, französischen Dorf Clisson unweit von Nantes, haben einiges zu bieten in Sachen Live-Show. Nicht umsonst hat man schließlich die Live-Qualitäten der Combo 2014 mit “Travellings” auf einem Langspieler verewigt.

Gleichzeitig war die fünfte Platte von Ma Valise aber auch mal wieder ein musikalischer Wendepunkt. Denn wie sich der Inhalt des Koffers auf Reisen verändert, kommen auch musikalisch immer wieder neue Komponenten hinzu. Der einst aus Balkan- und Latin-Elementen zusammengesetzte Sound ist mittlerweile westafrikanischen Afrobeat-Tunes, mit Einflüssen aus Dub, Reggae, Musette und Rock gewichen. Die ewige Konstante ist und bleibt allerdings die Tanzbarkeit und die garantiert feurigen Live-Shows der Jungs mit dem Koffer.

1999 in der kleinen, verschlafenen Ortschaft Clisson nahe Nantes von 5 Kindergarten-Freunden gegründet, machte die Band bereits 2001 mit der Veröffentlichung ihrer ersten CD ” NOROC “von sich reden, die in Windeseile vergriffen war.

Als Ergebnis positiver Resonanz erschien 2004 ihr zweiter Silberling ” BON BAGAY ” – ‘Alles wird gut’.

In der Tat, es wurde nicht nur gut, sondern noch besser, denn: mit dem 2007 veröffentlichten Album ” Maya Ye “, brachen alle Dämme und die Band wurde international wahrgenommen.

Angesichts der bunten Vielfalt aus Chanson, Balkan, ReggaeSka, Afro, Latin und Dub ein wahres Meisterwerk, welches sich bis heute allergrößter Beliebtheit erfreut.

Songs wie Le Chant des Sans ( San Papiers – ein Lied über illegalisierte Menschen in Frankreich), “Kinshasa “, dass die Geschichte eines kleinen Jungen aus der DR Kongo erzählt, dessen Versuch in die Festung Europa zu gelangen, als sehr beschwerliche und gefährliche Reise vermittelt wird, zeigt die politische Gewichtung der Band, die sich immer auf Seiten der Mittellosen und Vertriebenen dieser Welt verortet. Darüber hinaus ist Maya Ye von Ohrwürmern par excellence geprägt: ” La Maison des Metallos ” (über Arbeitsplatzverluste durch Schließung einer Fabrik), ” Felicia “, “Wake up Mr. George W.B. “, benannt nach „a Bush called George“, bis hin zum Orchestra Baobab (Senegal)-Klassiker ” Bul Ma Min “, legen davon Zeugnis ab.

Als 2011 ihr viertes Album ” WEGE ” erschien, hat die Band endgültig und konsequent einen Schlussstrich unter balkaneske Einflüsse gezogen und sich mehr dem unbekannten Kontinent Afrika zugeneigt, wie immer tanzbar und gleichwohl gekonnt präsentiert, mit einer Prise mehr Rock.

Primär vor dem Hintergrund ihrer Freundschaften mit afrikanischen MusikerInnen in Frankreich und auch Reisen nach Mali, wo sie während eines Militärputsches gezwungenermaßen an der Ausreise gehindert wurden, aber auch, um neue Klänge in ihren fliegenden Koffer zu packen.

Mit dem 2014 lancierten LIVE-Album ” TRAVELLINGS 1 “, ihrem fünften kulturellen Dokument, wurde die gesamte Schaffensphase reflektiert und Live mitgeschnittene Songs aus Venues aller bereisten Länder technisch bearbeitet zu Gehör gebracht. Travellings 2018 setzt das fort - wir dürfen gespannt sein!