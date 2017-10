Am Freitag, den 10.11. um 21.30 Uhr im Bürgerhaus Botnang findet ein Konzert von Maggot on Mars statt.

R&B, Soul, Pop,...für Party, gute Laune, Zuhören, Tanzen, Mitsingen

Mit Liebe und Gesange hält man die Welt in Gange frei nach diesem Motto spielen wir, was uns musikalisch schon immer begeistert hat und in Bewegung bringt: R&B, Soul und aktuellen Pop, manchmal gewürzt mit einer Prise Jazz. Dazu die beiden wunderbaren jungen Stimmen, die das Spiel der Band bereichern und mit neuen Akzenten versehen.

Das Ganze in einem transparenten, authentischen Sound, der beispielsweise auch den legendären Hammond-Klang von Booker T. & The MG's wieder aufleben lässt.