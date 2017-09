Machado Quartett feat. Robeat

× Erweitern Robeat Robeat

Aus der Carnegie Hall nach Stuttgart: Die Saitenvirtuosen des Machado Quartetts sind am 6. Oktober im Konzert mit dem Beatbox-Europameister Robeat!

Klassik in bester Kurzweil

Das Machado Quartett hat sich ganz der „Guitarra Nueva“ verschrieben – und es damit 2017 sogar zum Ritterschlag in der legendären New Yorker Carnegie Hall gebracht.

Bei aller Virtuosität und musikalischer Substanz präsentieren sich die vier klassischen Gitarristen jedoch alles andere als elitär und entrückt, sondern entführen im aktuellen Programm ihr Publikum undogmatisch und augenzwinkernd auf Reisen durch die Meisterwerke großer Musik: Von Liebe zu Tod, vom Epos zur Komödie, vom klassischen Ballett zur Filmmusik. Wer etwa Klassik, Tango und Jazz in eine so kluge wie unterhaltsame musikalische Symbiose führt wie das Machado Quartett, darf auch mit einem Beatboxer in den Ring steigen – in Stuttgart mit keinem geringeren als dem Vokalakrobaten Robeat, seines Zeichens europäischer Großmeister am Mikrofon.

Klassik, konstrastreich und frisch.