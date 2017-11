× Erweitern Madaus & Band

Madaus & Band stehen mit Akustikgitarre, Cajon und Bass ganz in der Singer/Songwriter Tradition. Die Band spielt eigene Lieder von Simon Madaus und ausgewählte Coversongs bekannter Interpreten, frei nach dem Motto von Townes Van Zandt: "Let's welcome the stars with wine and guitars!"

Madaus & Band sind:

Simon Madaus: Gesang und Akustikgitarre

Benjamin Strohmaier: Cajon, Glockenspiel, Gesang

Tim Birgel: Bass, Melodica, Synthesizer, Glockenspiel, Gesang

Seit 2011 haben Madaus & Band schon diverse Konzerte gegeben. Hier ein kleiner Überblick:

Tübingen Sudhaus Showband bei "Du Darfst", Reutlingen Schwarzes Café, Tübinger Neckarmüller, Reutlingen Franz K, Reutlinger Garden Life, Stuttgart Ratzer Records, Tübinger Stadtfest, Tübinger Radio Wüste Welle, Tübingen Sudhaus Biergarten, Stuttgart-Bad Canstatt Sideways, Reutlinger Oscars, Reutlingen Müllergalerie, Wannweil Musenstall, Reutlingen Weihnachtsmarkt, Reutlingen Nepomuk, etc...

DISKOGRAFIE: The Way We Play (2012), Grenzenlos (2013), Herbstwind (2014), Straßenstaub (2016)

Homepage: www.madausundband.de

Facebook: https://de-de.facebook.com/pages/MadausBand/205738652854839 Infos, Hörproben & kostenloser Download über MYOWNMUSIC: http://www.myownmusic.de/Madaus_&_Band