× Erweitern Made in Germany

Vom 22. bis 26. November 2017 heißt es zum fünften Mal „Made in Germany“. Zahlreiche Veranstaltungen füllen fünf Tage lang die Bühnen von neun Stuttgarter Theatern. Das vom Forum der Kulturen Stuttgart e. V. und den Theatern gemeinsam initiierte interkulturelle Theaterfestival präsentiert zehn ausgewählte Theaterproduktionen aus ganz Deutschland, welche zum ersten Mal in Stuttgart zu sehen sein werden. Chancen und Konflikte von Einwanderung werden hier ebenso thematisiert wie biografische Geschichten von Flucht und Heimatsuche. Deutschland ist längst ein Einwanderungsland – und Stuttgart demonstriert beispielhaft, wie eine interkulturelle Stadtgesellschaft aussehen kann. 170 Nationalitäten leben hier friedlich miteinander. Passend dazu verfolgt „Made in Germany“ eine besondere Art der Bürgerpartizipation: statt von den Theatern wurde das Programm von einer multikulturell zusammengesetzten Bürgerjury, bestehend aus acht theaterinteressierten Stuttgarter*innen, ausgewählt. Diese Art der Mitbestimmung ist in der deutschen Festivallandschaft einzigartig. Je facettenreicher das Thema „Migration“ in Medien und Politik diskutiert wird, umso schwieriger wird es für den Einzelnen, zwischen Emotionen und Fakten zu unterscheiden. Eine Orientierung im Meer der Meinungen kann die Plattform der Kultur, insbesondere des Theaters bieten. An jeder Produktion, die es ins Festivalprogramm geschafft hat, sind Künstler*innen beteiligt, die selbst Erfahrungen mit Flucht und Migration gemacht haben – eben jene Menschen, welche die Realität der Einwanderung am besten erzählen können. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich ihre eigene Meinung zu bilden, ins Grübeln zu geraten, spannende Theaterproduktionen zu besuchen oder einfach nur zu genießen – denn dies alles ist „Made in Germany 2017“! www.madeingermany-stuttgart.de Das Festival ist eine Kooperation des Forums der Kulturen Stuttgart e. V. mit: Junges Ensemble Stuttgart (JES) Schauspiel Stuttgart Studio Theater Stuttgart Theater am Faden Theater Atelier Theater La Lune Theater Rampe Theater tri-bühne Theaterhaus Stuttgart