Handgemacht - Innovativ - Genussvoll

Die Messe wird am Wochenende 14. und 15. Oktober 2017 in der Phoenixhalle im Cannstatter Römerkastell stattfinden, dessen spürbarer Charme und Atmosphäre die „Made in Stuggi“ in genau das richtige Licht rückt.

„Made in Stuggi“ richtet sich an die Menschen der Stuttgarter Metropolregion. Die Messe ist so gestaltet, dass der Stuttgarter hier das „Kreative Stuttgart“ erleben, probieren, kennenlernen und genießen soll. Vor Ort werden sich etwa 70 regionale Manufakturen und Hersteller präsentieren. Ob kunstvolle Schmuckstücke, ein süffiges handcrafted Bier, einzigartige Delikatessen oder hochwertige Brände, entdecken auch Sie ein Stück Stuttgart, was Sie vielleicht bisher noch nicht kannten.