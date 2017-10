Mädness & Döll "Ich und mein Bruder“

Jeder sagt Bruder heutzutage – nur Mädness und Döll können gar nicht anders. Gemeinsame Ideale, gemeinsame DNA und Rap-Skills, die dich Blut und Wasser schwitzen lassen. Am 21.11. kommen sie gemeinsam in die Schräglage.

Schon in den ersten Zeilen ihres ersten gemeinsamen Albums spricht Döll von „etwas, das wir unumgänglich teilen“, und hat damit in mehr Dimensionen recht, als er vielleicht meint. Die Brüder teilen mehr als Verwandtschaft: In ihrer mittlerweile aufgelösten Darmstädter WG durchlebten sie eine Phase der Unsicherheit, die im krassen Gegensatz zur enthusiastischen Szenerezeption ihrer 2014 erschienenen Solo-EPs stand. Während Mädness auf „Maggo“ noch eine Entspanntheit an den Tag legte, die verriet, dass Rap nach drei eigenen Alben für seine Zukunft keine große Rolle mehr spielen müsste, war Dölls „Weit entfernt“ ein großer Wurf, der vermittelte: Hier fängt jemand gerade erst an, seine Geschichte zu erzählen.

Auf „Ich und mein Bruder“ öffnen sich Mädness und Döll und teilen sich mit, teilen ihre Erfahrungen. Ihr Verständnis von Rap als Medium ist genau das: diese Dinge müssen raus. Was das Album ausmacht, ist das Umdeuten der eigenen Situation und der Optimismus des gemeinsamen Schritts – aus der bisherigen Umgebung in eine neue Komfortzone. Mit dem Signing bei Four Music, der fast ausverkauften „Halleluja“-Tour von Audio88 & Yassin, die Mädness und Döll als fester Bestandteil begleiteten, sowie ihrer erfolgreichen eigenen Tournee im Frühjahr 2017, festigt sich das Gefühl neuer Ernsthaftigkeit in Sachen Musik.

„Ich und mein Bruder“ ist auf Albumlänge eine Antwort, die man erst verdauen muss, bevor man versteht, wie wichtig sie ist: gleichermaßen Befreiungsschlag in die Magengrube wie herzliche Umarmung, aber nie unverbindliches Schulterklopfen.

Die letzte und wichtigste Ebene, auf der all das funktioniert, bleibt: Rap, die Kunst des MCing und ein sicheres Gespür für Hooks. Mädness und Döll nehmen ihr Leben, wie sie sagen, „mit in die Booth“ und feilen ihre Kernkompetenzen noch weiter aus. Es ist die autarke, persönliche Standortbestimmung von zwei der komplettesten MCs, die deutscher Rap je hören durfte und die unterschiedlicher kaum sein könnten.

„Ich und mein Bruder“ ist genau so passiert, wie es passieren musste. „Meine Familie, die realste Crew, die es gibt/ Ich und mein Bruder, mein Bruder und ich.