Männer ohne Nerven

„We can’t stop rocking“, behaupten die Männer ohne Nerven und kramen dabei unermüdlich im reichhaltigen Zitatenschatz von Rhythm'n Blues, Boogie und Rock'n Roll. Die Männer spielen, was ankommt, greifen dabei aber nicht nur in die übliche Coverband-Schublade, sondern präsentieren auch weniger bekannte, dafür aber umso mitreißendere Songs. Messerscharfe Gitarrenriffs, pumpende Bässe und straight nach vorn treibende Drumrhythmen sorgen für eine hochexplosive Mischung aus Altbewährtem und Niedagewesenem, die schon manch nichtsahnendem Zuhörer als geballte Rock-Ladung um die Ohren flog. Das swingt, groovt und sorgt für Partystimmung. Wer eine ihrer schweißtreibenden Shows erlebt hat, ist einmal mehr überzeugt: „rock'n roll can never die“.