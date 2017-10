Männer und ich 2

Kabarett, Liebesworte, Gesang, Gitarrensolo, lyrischer Soul-Sex, Wortgenuss, Erotik der Sprache, Liebesstöhnen, Weisheit, Musik, spitze Lippen , süßes Frätzchen, Liebelei, Spontanität und Schlagfertigkeit,

Das alles sind: Ellsässer, Kondschak und Nacken.

Die Dame sehnt sich nach einem Mann, der mit poetischen Wortgirlanden ihr Herz zum Leuchten bringt. Die Herren schöpfen Verdacht, sind erschöpft, und trotzdem schöpferisch.

Musikalisch umranken sie die Dame, die sich wort-reich und sprach-lustig dem Liebes-singsang hingibt. Sie schreibt am gernsten Liebesbriefe, aber an wen? Noch einmal sich zur Liebe locken lassen? Aber dann? Jugendliches Augenblitzen leuchtet in „Drei-faltiger“ Eleganz. Musik, Gesang, und Schabernack in allen Höhen und Tiefen.