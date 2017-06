Männerquartett Simunyie aus Südafrika

Wenn die vier Männer aus Ratanda, einem Stadtteil des südafrikanischen Heidelbergs, ihre Stimmen klingen lassen, bringen sie nicht nur die Luft, sondern auch das Publikum zum Vibrieren. Unter der Leitung von Thabang Mokoena, der seit über zehn Jahren mit den Moko-Chören des deutschen Heidelbergs zusammen arbeitet, singen und zelebrieren sie Gospels, die zu Tränen rühren, tanzen und musizieren sie acapella traditionelle südafrikanische Lieder, die das Publikum mitreißen. Ihr Musikstücke stammen aus verschiedenen Sprachen und aus verschiedenen kulturellen Hintergründen ihres Heimatlandes und wurden von Thabang Mokoena arrangiert. Doch die Auftritte lassen jedem Musiker viel Raum für seine Talente, so dass jedes Konzert ein eigenes, einmaliges Erlebnis darstellt, von dem man nicht genug bekommen kann.In diesem Jahr werden Thabang, Tshepo, Mojalefa und Mpumelelo wieder vom 23. Juni bis 26. Juli auf Deutschlandtournee sein. Alle vier Sänger, darunter der Chorleiter des LESEDI SJOW CHOIR, der am 1.Oktober hier auftreten wird, nehmen am Workshog des Haller Chors Mokosole unter Leitung von Eva Buckman im Gleis1 teil.