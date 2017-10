Veranstaltung im Rahmen des Rothenburger Märchenzauber vom 03.11.-12.11.2017

Was ist denn da los, an der Wolfgangskirche zu Rothenburg? So ein Tumult, so ein Geschrei, so ein Waffenklirren! Hell krachende Büchsenschüsse und dumpf hallende Kanonenschläge... Erleben Sie eine märchenhafte Begebenheit in der mittelalterlichen Wehrkirche. Mit Herbert Krämer-Niedt.

Treffpunkt Rathausportal