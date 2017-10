Die Märchenwelt beim Bummel durch Rothenburgs Gassen und Läden und bei Stippvisiten in Gasthäusern entdecken.

Entdecken Sie auf spielerische Weise die wunderbare

Welt der Märchen. Beim Bummel durch Rothenburgs Gassen verschwimmen Fantasie und Wirklichkeit. Kunstvolle Inszenierungen in den Fenstern und Geschäften erzählen kleine und große Geschichten der Weltliteratur und laden zum Rätseln ein. Beim Märchenbummel können Kinder und Erwachsene mit unbeschwerter Leichtigkeit Erzählungen von der Romantik bis zur Moderne ergründen und zugleich zauberhafte Preise gewinnen. Die Teilnahmekarten für das Gewinnspiel liegen im Rothenburger Tourismusservice, in der Stadtbücherei, in vielen Rothenburger Geschäften und im Büro des Stadtmarketings Rothenburg für Sie bereit.