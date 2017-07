Märchenhaft Speisen

Beim Märchenmenü werden alle Sinne angesprochen. Die Köche Oliver Thelen und Gudrun Hartmann aus Reutlingen zaubern für den Gaumen ein 3-Gänge-Menü in Bioqualität (auf Wunsch auch vegan). Zwischen den Gängen erzählt die professionelle Erzählerin Petra Anna Schmidt heitere Märchen und Geschichten, die zu den Gerichten passen. Eine der Geschichten ist das Märchen "Die kluge Gretel" aus der Märchensammlung der Gebrüder Grimm. In der Geschichte bekommt die Haushälterin "Gretel" von ihrem Herrn den Auftrag, zwei Hühner zu braten. Doch sie isst die Hühner selbst auf, und um der Strafe ihres Herrn zu entgehen, spielt sie ihn und den Gast gegeneinander aus und sitzt dabei fröhlich in der Küche. Die Gäste des Märchenmenüs bekommen natürlich etwas zu Essen, nämlich zu dieser Geschichte marinierte Putenspießchen mit Sherry Pflaume an goldgelbem Kurkumareis.

Die Veranstaltungen finden in historischem Ambiente statt. In Stuttgart-Degerloch im kühlen Jakobskeller, einem gemauerten Gewölbekeller aus dem 17. Jahrhundert, in Ammerbuch-Breitenholz in der historischen Scheune der Kunstschule (bei gutem Wetter im Urigen Hof vor der Scheune) und in Weil der Stadt im Rössle, dem ältesten Gasthaus direkt an der Stadtmauer.

Petra Anna Schmidt erzählt seit über 20 Jahren Märchen und Geschichten, die sie gerne mit Instrumenten untermalt. Als Schwerpunkte hat sie neben den Märchenmenüs auch Sagenwanderungen im Schönbuch und im Schwarzwald sowie Märcheninterprätation.

Anmeldung unter 07073/841 15 45 oder info@petra-anna-schmidt.de

Preis: 45€ (Begrüßungstrunk, 3-Gänge-Menü in Bio-Qualität und Geschichten)

Weitere Infos zu den Veranstaltungen:

http://www.petra-anna-schmidt.de/maerchenmenue_2017.html