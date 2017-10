Maeve Kelly - Eigene & Irische Folksongs

Die gebürtige Irin verbindet Traditionen des Geschichtenerzählens ihres Heimatlandes mit acoustic Folkrock und Elementen von World Music.

Jeder, der sie gehört hat, weiss zwei Dinge: Erstens hört man eine solche Stimme nicht jeden Tag. Und zweitens schreibt sie tolle Songs, die in der klassischen Singer/Songwriter. Tradition von Carole King oder Suzanne Vega stehen. Getreu der Tradition der irischen Geschichtenerzähler zieht Maeve die Menschen in die Erzählung hinein und schafft so eine intensive emotionale Bindung zum Publikum. "Ich bin eigentlich ein fröhlicher, optimistischer Mensch, dennoch mag ich vor allem die dunkle Seite von Musik. Was soll ich sagen? Ich bin Irin. Melancholie ist vorprogrammiert...“Im Frühjahr 2010 veröffentlichte Maeve Kelly ihr zweites Solo Album „Through a Web bed Window“ Die akustischen Arrangements entwickelt in Zusammenarbeit mit den Bandmitgliedern Jens Lucht (Gitarre und Sounds), Patric Oliver Hetzinger (Percussion und Backing Vocals) und Christian Kempa (Klavier) schaffen eine zeitgemäße Atmosphäre mit Untertönen aus Pop, Folk und Jazz.