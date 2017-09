Magda (Perm / USA)

Magda kommt! Und bringt ihr stabiles Können am DJ-Pult mit. Und ihre einzigartige Karriere, die seit 20 Jahren läuft. Geboren in Polen, aufgewachsen in Detroit. Schon 1998 Richie Hawtins Minus-Posse beigetreten, als Minus auf diesem Planeten noch so gut wie kein Schwein kannte. Jahrelang geschuftet unter dem Minus-Schirm und immer brav für den Boss die Abende eröffnet. Bis sie selbst immer mehr vom Rampenlicht angestrahlt wurde, gerade im Zuge des Minus-Hypes in den Nullerjahren. Madga der Headliner, Magda der Main-Act, Magda der Star. Der gerne mit anderen Künstlern kollaboriert und dabei über den Techno-DJ-Producer-Tellerrand hinausschaut, zum Beispiel in Richtung Fashion und Kunst. Oder produziert ihren eigenen Tequila.

Magda gründet im Jahr 2006 mit Marc Houle und Troy Pierce das Label „Items & Things“, veröffentlicht spektakuläre Mix-CDs, remixed zwischendurch Depeche Mode und Plastikman und jetzt ganz neu: PERM. Zunächst als innovative, multimediale Eventreihe in Berlin gestartet, soll daraus ein Musiklabel werden, mit dem Anspruch, neue kreative Pfade mit Magda- Qualitätsstempel zu vereinen. Vielleicht hat sie davon schon ein paar Hörbeispiele auf dem Stick. Welcome Magda, zum ersten Mal im Kowalski.