Die preisgekrönte Zaubershow „Magic Unlimited“ aus den Niederlanden kommt im Sommer 2018 erstmals nach Stuttgart. Die erstklassigen Illusionen der Geschwister Oscar, Renzo und Mara Kazàn begeistern mit sensationeller Dynamik und verblüffen das Publikum auf atemberaubende Weise.

Die weltweite, positive Resonanz durch Publikum und Presse bestätigt die außergewöhnliche Qualität der Produktion. In der energiegeladenen Show wechseln sich erstaunliche Illusionen mit humoristischen Intermezzos und anderen Formen der Zauberkunst ab. Sprachloses Staunen folgt auf herzliche Lachen und so mancher Zuschauer windet sich schier vor Neugier auf dem Stuhl, wenn er sich ratlos fragt: „Wie geht das?“.

Das „magische Gen“ liegt in der Familie, denn auch Vater Hans Kazàn ist ein berühmter Zauberkünstler: „Zuhause war ich immer von Magie umgeben, Löffel verbogen sich und das Salz verschwand wie von Geisterhand vom Tisch. Es ist also offensichtlich, was mich inspirierte, selbst Illusionist zu werden.“, erinnert sich Oscar Kazàn.

Als die Geschwister „Magic Unlimited“ 1996 gründen, sind sie gerade Teenager und überzeugen innerhalb kürzester Zeit auch international. So wird das Trio zum Beispiel in das renommierte „Caesars Palace“ in Las Vegas eingeladen – ein Ritterschlag für jeden Zauberkünstler und ein Zeugnis für die außergewöhnliche Qualität der Show! Zahlreiche Auftritte in Europa, Asien, dem Mittleren Westen und den USA folgen. Erleben Sie mit „Magic Unlimited“ einen Abend voller Wunder, Mystik, Faszination und Unterhaltung – die ultimative „Feel Good“ Zaubershow für Jung und Alt!

