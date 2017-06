Magische Momente mit Junge Junge

Mit ihrer neuartigen Zauberkunst haben die beiden preisgekrönten Brüder die Welt der Zauberkunst so richtig aufgemischt.

Von der Zauberkunst im Doppelpack des Duos „Junge Junge“ am Sonntag, 23. Juli, kann man einfach nicht genug bekommen. Die beiden Brüder Gernot und Wolfram Bohnenberger gastieren bereits zum zweiten Mal in Grombach mit atemberaubender Magie, augenzwinkernden Spielerein und unglaublichen faszinierenden Tricks. Mit ihrer neuartigen Zauberkunst haben die beiden preisgekrönten Brüder die Welt der Zauberkunst so richtig aufgemischt. So wurden sie zum Weltmeister der Magie gekürt, als Magier des Jahres geehrt, erhielten den TV-Publikumspreis „Mandrac d’Or“ in Paris und wurden mit Auszeichnungen und Showpreisen weltweit überschüttet. Für ihre atemberaubende Magie, ausgezeichnete Choreographie und augenzwinkernden Spielereien im Rampenlicht wurde ihnen als erste Zauberkünstler überhaupt von den Superstars Siegfried & Roy der “Magic Master of Originality” und der “Sarmoti-Award” in Las Vegas verliehen. In der Grombacher Kulturscheune bieten die beiden Zauberer eine Matinee zum Staunen und Wundern – fesselnd, überraschend und mitreißend.