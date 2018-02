× Erweitern http://www.magnumonline.co.uk/media/vizdt_1.jpg Magnum

Im März 2018 präsentiert die über Ländergrenzen hinweg gefeierte Rockband MAGNUM auf ihrer ausgedehnten Europa -Tournee mit „Lost on the Road to Eternity“ ihr inzwischen 20. Studioalbum.

Man darf sich also auch auf neue fulminante Live-Shows in Deutschland gefasst machen. Gegründet wurde MAGNUM bereits 1972 von Sängerurgestein Bob Catley und Songwriter/Gitarrist Tony Clarkin, die noch immer den Kern der Band bilden. Der Name MAGNUM (lateinischen "das Große"), passt wie die Faust aufs Auge zur einzigartigen Band aus Birmingham.

Denn mit Album-Meilensteinen wie „On A Storyteller's Night“, „Vigilante“ und „Wings Of Heaven“ aus den 80ern, „Goodnight L.A.“ und „Sleepwalking“ aus den 90ern sowie „Brand New Morning“, „The Visitation“ und „On The 13th Day“ aus diesem Jahrtausend, gehören sie zu den wenigen echten Giganten des Melodic Rock.

Neben dem neuen und sensationellen Album „Lost on the Road to Eternity“ präsentieren sie mit Lee Morris (Schlagzeug) und Rick Benton (Keyboard) auch zwei neue Bandmitglieder. Auf einigen Festivals 2017, hat die brillante Band aus Birmingham schon gezeigt, das sie auch in neuer Formation sensationell harmonieren. Der permanent komponierende Tony Clarkin hat sich mit seinen Band - Kollegen auch beim neuen Album sichtlich ins Zeug gelegt. Man darf sich also wieder auf den typischen und einzigartigen Magnum - Sound freuen, dessen Erkennungsmerkmal definitiv Cartleys warmer und sanfter Gesang ist. Der charismatische Klang seiner Stimme hat ihn im Laufe der Jahre zweifelsfrei zu einer der wichtigsten Rockstimmen weltweit gemacht.

Die bestehenden Bandmitglieder Bob Catley, Tony Clarkin und Alan Barrow kehren nun also zurück nach Deutschland und brennen darauf ein neues Kapitel in der 40 jährigen MAGNUM-Geschichte zu schreiben.

Das beachtliche 20. Studioalbum, gibt es dann ab Frühjahr 2018 zu kaufen. Wer die Songs des neuen Albums live erleben möchte, sollte sich jetzt noch Tickets für die anstehende MAGNUM Tour im März/April 2018 sichern!

Kartenkauf in der Konzertkasse im Saturn, Kartentelefon 0711 22 11 05 oder www.musiccircus.de.