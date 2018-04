× Erweitern © Florian Trykowski Maifeld Derby

Ein Festival mit ganz besonderem Charakter! 3 Tage, 4 Bühnen, 80 Künstler: Beim Maifeld Derby ist vom Singer-Songwriter über die klassische Indie-Band bis hin zum Elektroniktüftler alles dabei, was die anspruchsvolle Musik-Szene zu bieten hat. Ob Palastzelt oder Parcours – die Konzertlocations sind dabei genauso einzigartig wie die Künstler selbst. Was 2011 als Geheimtipp startete, hat sich längst zu einem der beliebtesten Festivals Deutschlands entwickelt: Der renommierte „Musikexpress“ bescheinigte dem „Derby“ 2017 das „beste Line-up der Republik“. Die TV-Reihe „ARTE Concert“ präsentierte erstmals ausgewählte Konzerte im Livestream und als Best-ofs. Auch 2018 darf man sich wieder auf ein erstklassiges Programm in einmaliger Atmosphäre freuen! Foto: Florian Trykowski.