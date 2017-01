Mainfelt – FolkRock aus dem schönen Meraner Umland Südtirols.

Der große Bob Dylan meinte einmal, dass das Touren wie Atmen für ihn sei: elementar

für das Schreiben seiner Songs und dem Fortbestand seiner Musik.

Die FolkRock-Band Mainfelt aus Südtirol hat sich diesem Prinzip auf ihrer neuen CD „Backwards Around the Sun“ angenommen und beschlossen, dieses universelle Gefühl, diesen Lebensstil vom „Life on the Road“ in 13 Songs zu verewigen. Erscheinen soll das Album es am 2. Dezember dieses Jahres.

Eine ganz persönliche Reise

Nach erfolgreichen Tourmonaten machte sich die Band an das Schreiben neuer Songs. Sie sollten die Entwicklung der Band auf den vergangenen Reisen widerspiegeln. „Backwards Around the Sun“ ist sicherlich das bisher persönlichste Werk von Mainfelt. Es war die Liebe zur Musik, die die Vier verband und sie dazu brachte eine der erfolgreichsten Musikgruppen Südtirols ins Leben zu rufen. Mittlerweile sind Mainfelt zu einer Einheit verschmolzen, die sich zwar Band nennt, aber Familie meint. Eben genau diese Entwicklung konstituiert das tragende Gerüst des neuen Albums.

Stilvoll, prägnant, Mainfelt!

„Backwards Around the Sun“ markiert somit das nächste Kapitel im Leben einer von

Kritikern und Zuhörern gleichermaßen hochgelobten Band, die ihre Musik nicht nur spielt sondern auch lebt. Mainfelt nimmt die Fans mit 13 neuen Songs mit auf Tournee. Schließlich wurde das Album zur Gänze während einer Livesituation im Little Big Beat Studio in Liechtenstein aufgenommen, um dem Zuhörer ein möglichst authentisches Konzertgefühl zu vermitteln. Mainfelt lieferte mit ihrem Debütalbum „Midsummer EP.“, ein Best Of der nie veröfftentlichten CD „Living Room“, eine vertraute und gemütliche Wohnzimmeratmosphäre. Mit dem Nachfolgealbum stellt sich die Band nun mit dem geneigten Zuhörer zusammen auf die Bühne. „Backwards Around the Sun“ ist live, unmittelbar und vertraut, aber trotzdem neu. Es ist Mainfelt im neuen, stilvollen Gewand.

Gereift wie guter Scotch

Die Band beschreibt ihre Songs als „Handcrafted und Heartmade“. Mit viel Liebe fürs

Detail, einer Portion Menschlichkeit und einem unvergleichlichen Charme präsentieren

sich Patrick, Kevin, Veit und Willy auf der neuen Scheibe, die, obgleich es der Titel vielleicht suggeriert, nicht in die Vergangenheit schaut, sondern vielmehr einer glanzvollen und erfolgreichen Zukunft entgegenblickt. Mit Musikern hält es sich manchmal genauso wie mit gutem Scotch. Mit der Zeit reifen sie und entwickeln eine

ganz bestimmte Note, die sie einzigartig macht. Mit „Backwards Around the Sun“ ist Mainfelt dies allemal gelungen.