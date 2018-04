Startpunkt ist heute bei der Kirche St. Silvester in Jungingen. Von dort gehen wir erst durch Jungingen hindurch in Richtung Schlatt. Am Ortsende biegen wir hangaufwärts ab und steigen zur Junginger Hütte auf den Neuberg hinauf. Dort folgen wir dem Fahrweg in Richtung Alb. nach einem erneuten Anstieg erreichen wir den Albtrauf und folgen diesem nach Osten in Richtung Himberg. Unser Abstieg führt über die Ruine Hohenjungingen nach Jungingen zurück.

Ca. 10 km; 600 Höhenmeter; 4,0h