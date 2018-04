Maiwanderung im Neckartal

Unsere diesjährige Wanderung am ersten Mai führt uns auf einem Rundwanderweg von Mittelstadt nach Neckartenzlingen und zurück. Auf dem Hinweg erwartetet uns von der Klostermühle startend ein herrliches Wanderweglein mit abwechslungsreichen Wald- und Wiesenstücken auf halber Höhe mit ständigem Blick auf den Neckar. Dieses Weglein führt uns über die neue Neckarbrücke ins Sportheim nach Neckartenzlingen, wo wir einkehren. Der Rückweg ist gefüllt von Streuobstwiesen mit Ausblicken auf die Schwäbische Alb und herrlichen Waldwegen. Er führt uns über den Golfplatz Hammetweil zurück nach Mittelstadt. Der Rundweg fasst ca 10 km und ist für Jung und Alt sowie für Kinder geeignet und mit geländegängigem Kinderwagen befahrbar. Wir starten am 1. Mai um 10.00 Uhr am Parkplatz Rieber/Bushaltestelle Raitweg mit Privat-PKW. Mitfahrgelegenheit gegeben. Kontakt: Markus und Nadja Jetter 0176/20194339