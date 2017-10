Maja Ueberle-Pfaff: „Die Zeit der Ruhelosen“ von Karine Tuil

Die Freiburger Übersetzerin Maja Ueberle-Pfaff stellt den 2017 erschienenen Roman „Die Zeit der Ruhelosen“ von Karine Tuil vor, in dem die Pariser Schriftstellerin tempo- und kenntnisreich von Aufstieg und Absturz ihrer drei Protagonisten erzählt: einem traumatisierten Afghanistan-Rückkehrer, einem smarten Konzernchef mit jüdischen Wurzeln und einem ehrgeizigen Ex-Streetworker, der es bis in den Élysee-Palast schafft. Karine Tuil, geboren 1972 in Paris, wuchs in einem Pariser Banlieu auf, studierte Jura und Journalismus. Sie ist Autorin mehrerer Romane und Theaterstücke; ihr 2015 ebenfalls in deutscher Übersetzung von Maja Ueberle-Pfaff erschienene Roman „Die Gierigen“ wird derzeit für‘s Kino verfilmt.