Major Moll sind Martin Beiter am Bass/Gitarre und Liedermacher Victor Kadlec am Gesang/ Gitarre/Banjo. Unterstützt von Rebecca Schmitz an der Violine, Gitarrengott und Songwriter Mattia Bottazzo und dem fantastischen Felix Abromeit am Kofferschlagzeug und Waschbrett, spielt die Band Lieder aus eigener Feder, auf Deutsch, Englisch, Italienisch und Tschechisch über schäumende Freuden, herbe Verluste und schön-schräge Leute. Die gute alte Polka paart sich mit dem Blues, knutscht mit dem alten Folk, küsst Pop, dreht Pirouetten im Rock und wenn die Musik im Kopf klickt, wippt das Bein mit und alles ist gut.

www.majormoll.com