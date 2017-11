Mal Zwischendurch - Du gehst, Du gehst - Abschiedstour 2017

Mal Zwischendurch:„Ich muss gehen, denn ich lieg der Welt zu Füßen“Es war ein Mal Zwischendurch, zwei alte Schulfreunde in ihren besten Jahren, die Ende 2014 mit dem Mut der Begeisterung einfach querfeldein drauflos und damit direkt in die deutsche Liedermacher-Landschaft hineinspazierten. Zwei eigens veröffentlichte Tonträger und (bundes-)weit über 1oo gespielte Konzerte stehen im musikalischen Lebenslauf des Duos. Nun verabschieden sich Andre Laschet und Christoph Mack von den Brettern, die Ihnen in den letzten drei Jahren die Welt bedeutet haben. Doch davor packen sie noch ein letztes Mal Gitarre, Schlagwerk und Mundharmonikas in einen Kleinwagen und fahren durch die Republik. Im Gepäck haben sie selbstverständlich die letzten Exemplare des aktuellen Albums „Du gehst, du gehst“ sowie sämtliche ihrer hinreißenden Melodien und sprachgewandten Texte. Gepaart mit ihrer ureigenen, unbändigen Spielfreude und der Melancholie, die einer Abschiedstournee unweigerlich beiwohnt, versprechen die letzten Auftritte der beiden Stuttgarter Songschreiber in jedem Falle besonders besonders zu werden.

Komma:Komma ist mehr.Mehr als die heile Welt des Radio Pops.Sie sind eben genau das was man sich von einer Band erhofft. Tiefgründig, ehrlich, Laut und Leise. Von zwei Gitarren, einem Bass und einem Schlagzeug getragen, läuten sie mit ihrer Musik die Renaissance der Hamburger Schule ein.„Wenn man in der Stuttgarter Musikszene aufwächst, hat man außer Hip Hop nicht viel zu hören.“Inspiriert davon sahen Sie das als Möglichkeit sich in Stuttgart so zu entwickeln, dass man sie unbedingt auch außerhalb des Kessels hören muss.