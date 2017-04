Mal Zwischendurch - Lieder voller Leidenschaft. Melodisch, ohne übermäßiges Pathos. Lebensbejahend, verträumt, gespickt mit jugendlicher Illusion und Alltagsnostalgie. Nicht ohne Grund: „Du gehst, du gehst“ ist der Titel und das Thema des zweiten Tonträgers des Duos, das im Dezember 2016 erschien.Vorrübergehen, Weitergehen, Weggehen, den eigenen Weg gehen - Es scheint so, als hätten die beiden Mittzwanziger in den letzten zwei Jahren ein Vollzeitpraktikum in Sachen Lebenserfahrung hinter sich und anschließend alle ihre Erkenntnisse auf die neue CD gebracht.