Im Rahmen des Interkulturelles Theaterfestival wird am 24. November mit Malala - Klassenzimmerstück von Nick Wood ein Theaterstück für Jugendliche von großer Aktualität aufgeführt, eine Geschichte einer Gleichaltrigen, die durch ihren Mut den Blick auf die Welt von so Vielen verändert hat

Malala Yousafzai ist eine Kinderrechtsaktivistin aus dem Swat-Tal in Pakistan. In den öffentlichen Fokus tritt das Mädchen zum ersten Mal im Alter von elf Jahren, als sie beginnt, über die BBC ein Blog zu schreiben und sich öffentlich gegen die Taliban, die ihre Heimatregion besetzt halten, auszusprechen.

Unnachgiebig beharrt sie auf ihrem Recht auf Bildung und Freiheit. Im Oktober 2012 schließlich stürmen Talibankämpfer den Bus, in dem sich Malala und Mitschüler befinden und verletzen das Mädchen schwer am Kopf, wie durch ein Wunder überlebt sie. In Anerkennung ihres schier unglaublichen Mutes wird ihr im Jahr 2014 als jüngster Person in der Geschichte der Friedensnobelpreis verliehen.

»Malala – Mädchen mit Buch« ist ein Monolog für junges Publikum, der sich tastend der Geschichte dieses Mädchens, des Phänomens Malala, annähert. In der Unfähigkeit, Dinge beschreiben zu wollen, die einem Mitteleuropäer fremd sind, beginnt der Protagonist, ein Journalist, die eigenen Vorurteile und Stereotypen hinsichtlich des Islams zu hinterfragen. Einträge aus Malalas Blog und Zeitungsauschnitte werden in den Dramentext integriert. Damit entsteht besonders für Jugendliche ein Theatererlebnis von großer Aktualität, eine Geschichte einer Gleichaltrigen, die durch ihren Mut den Blick auf die Welt von so Vielen verändert hat. Ein Gastspiel des Pfalztheaters Kaiserslautern

»Und dann sagte Ban Ki Mun: Die Terroristen zeigten, was sie am meisten fürchten: Ein Mädchen mit einem Buch! Und damit hat er mir den Titel gegeben. Jetzt musste ich nur noch … schreiben.«

Made in Germany – Interkulturelles Theaterfestival

Aktuelle interkulturelle Produktionen stehen beim Theaterfestival »Made in Germany« auf dem Programm. Fünf Tage lang, das nächste Mal vom 22. bis zum 26. November 2017, sind Gruppen aus ganz Deutschland in Stuttgart zu Gast – vom Staatstheaterensemble bis zur freien Theatergruppe. An zehn Stuttgarter Spielstätten präsentieren sie Collagen, Komödien, Dokumentarstücke und vieles mehr. Ein mitreißendes Erlebnis, das immer wieder neu beweist, wie pulsierend und spannend die interkulturelle Theaterszene ist.

Einmalig bei »Made in Germany« ist die Programmauswahl. Die Entscheidung fällen nämlich nicht die Veranstalter, sondern eine Jury aus theaterinteressierten Zuschauerinnen und Zuschauern, deren Zusammensetzung die kulturelle Vielfalt der Stuttgarter Einwohnerinnen und Einwohner widerspiegelt. Mit dieser Bürgerjury schafft »Made in Germany« ein Instrument der Partizipation und weist zugleich Veranstaltern und Kultureinrichtungen einen Weg zur interkulturellen Öffnung. Das Forum der Kulturen hat »Made in Germany« initiiert und betreut die Koordination und Organisation, zur 👉 festivaleigenen Homepage des Festivals.