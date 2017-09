Malerei, die vom Menschen berichtet

Der Kunstverein Neckar-Odenwald zeigt in seiner diesjährigen Herbstausstellung im Mosbacher Alten Schlachthaus Werke von Christofer Kochs. "Freidrehen" – so lautet der Titel dieser Schau des Augsburger Künstlers, der zu einem eindrucksvollen und eigenständigen Weg gefunden hat, in seinen Arbeiten die menschliche Existenz auf ganz elementare Weise zu reflektieren. In ihrer Farbigkeit reduziert, treten uns hier expressive Malereien von großer Dynamik entgegen. Der Mensch, der in all seinen Arbeiten auftaucht, wird in einen malerischen Zusammenhang gestellt, der aus Traumwelten ebenso wie aus abstrakten Farbflächen, Räumen und Strukturen erschaffen ist.

Der 1969 geborene Christofer Kochs lebt und arbeitet in Augsburg. Sein Studium absolvierte er an der Akademie der Bildenden Künste München und war dort Meisterschüler bei Prof. Gerhard Berger, der großen Einfluss auf die malerische Sprache Kochs hatte. Mit seinen Werken ist Christofer Kochs im In- und Ausland vertreten.

Info: Christofer Kochs – Freidrehen, 10. September bis 22. Oktober 2017, Altes Schlachthaus Mosbach, Unterm Haubenstein (im LGS-Park). Öffnungszeiten: Sa 11 - 15 Uhr, So und an Feiertagen von 14 - 18 Uhr.

http://www.kunstverein-neckar-odenwald.de