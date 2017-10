Mama Muh liest

Mama Muh hat lesen gelernt und genießt es gemeinsam mit der Bauerstochter Tilly in die Welt der Bücher einzutauchen… ob Pippi Langstrumpfs Abenteuer, verspielte Gedichte oder erstaunliche Tatsachen, es gibt eine Menge zu entdecken zwischen den Buchdeckeln! Die Krähe findet das ärgerlich, sie kann nicht lesen und eine Kuh sollte auch nicht lesen, meint die Krähe… aber dass in Büchern fast alles in Worten festgehalten ist, was es auf der Welt gibt, findet die Krähe dann doch interessant und beschließt ein paar offene Fragen (warum ist die Milch weiß, wo doch das Gras, das die Kühe fressen grün ist??) selber zu erforschen… Eine Geschichte rund um die Welt der Bücher!

Textbearbeitung und Lieder: Angela von Gündell

Mama Muh und Krähe: Sabine Niethammer

Tilly und am Cello: Angela von Gündell