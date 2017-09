Mama Muh spielt

Kindertheater ab 4 Jahren

Von Jujja und Tomas Wieslander

Auch wenn es draußen mal ungemütlich ist, spielen kann man auch drinnen...Mama Muh und Tilly lassen sich was einfallen und haben richtig Spaß!Aber wenn sich zwei so richtig freuen, ärgert das manchmal die Dritte, zumin­dest, wenn das die Krähe ist. Dabei macht spielen erst so richtig Spaß, wenn alle mitmachen...Und spielen ohne Fantasie ist so span­nend wie Brause ohne Bitzel, das muss selbst die Krähe einsehen...

Textbearbeitung und Lieder: Angela von Gündell

Mama Muh und Krähe: Sabine Niethammer

Tilly: Angela von Gündell

Musik auf dem Cello: Angela von Gündell