Zum sechsten Mal in Folge trifft sich die Band zur akustischen Improvisation im Theatersaal des Sudhauses. Free Rock, Free Jazz, Free World Music, Psychedelic in alter Tradition. Kraut-Space, wie er sich schon vor über 40 Jahren in Deutschland entwickelt hat und seit über 30 Jahren von Mandala Movie gepflegt wird. Ins Leben gerufen wurde die Band von Schwoißfuaß-Mastermind André Schnisa, benannt nach einer seiner schönsten Kompositionen. Motto: Es gibt nur eine Regel: Keinerlei Absprache vor dem Spiel. Jedes Mal ein neuer ungewisser Start ins Abenteuer im Universum der Klänge – diesmal wieder öffentlich als Fest unter Freunden. Treibstoff wie immer – der dazugehörige Space-Wine aus silbrigen Tanks... Am Start: Önodidi Holzner: Keyboards, Percussion M.S. Toll: Bässe, Flöten ; Jürgen Kostmonaut: Percussion, Electronics KoMa Panke: Gitarre, Percussion ; Highner Reiff: Gitarre Helle Christ: Sound ; Thomas Junger: Licht Zum zweiten mal mit an Bord als visueller Lotse durch virtuelle Räume: Echtzeit-Artist AXEL SCHULTZ, der die Mandala’schen Klanggestalten live am Laptop in betörende Raumgebilde verwandelt – ein visueller Trip der Extra-Klasse! ...und natürlich ein begeistertes Auditorium, das zum Träumen und Tanzen eingeladen ist.