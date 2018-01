× Erweitern Mando Diao

Im November/Dezember spielen MANDO DIAO bekanntlich auf dem ersten Teil ihrer großen Deutschland-Tour sechs Konzerte – wobei es für den Auftritt in Wiesbaden am 1. Dezember schon jetzt keine Tickets mehr gibt: Er ist komplett ausverkauft.

Auch für die anderen Orte sollte sich auf den Weg machen, wer noch eine Eintrittskarte ergattern möchte. Das kommt nicht von ungefähr, denn MANDO DIAO ist eine der furiosesten Live-Bands. Das haben sie zuletzt im Mai bei ihrer umjubelten Record Release Show in Berlin unter Beweis gestellt. Jetzt haben die Schweden die ersten drei Auftritte des zweiten Tour-Teils bestätigt: Im kommenden Februar sind Stuttgart, Dresden und Frankfurt auf dem Reiseplan. Auch dort besteht das fantastische Programm aus Stücken der neuen Platte und alten Songs.

Mit neuer Energie und der Freude, endlich wieder die Band in den Fokus setzen zu können, sind die Jungs glücklicher und aufgeregter denn je. Denn schauen wir einmal kurz zurück: Nach 19 gemeinsamen Jahren hatte im Juni 2015 der Sänger und Gitarrist Gustaf Norén in Freundschaft die Band verlassen. Einen Sänger zu verlieren ist ein Einschnitt, von dem sich die meisten Bands nicht mehr erholen. Nicht so MANDO DIAO. Schon immer war Mastermind Björn Dixgård durch seine markante Stimme als zentraler Frontmann identifizierbar. Also entschied sich die Band ohne zu zögern: Wir machen weiter. Wie richtig und gut das war, davon erzählt „Good Times“ auf beeindruckende Weise. Das hochvitale Album ist in jeder Sekunde durchdrungen von dieser wilden, ungestümen, ganz besonderen Energie, die man an den Schweden so schätzt. Sie haben sich auf ihre Einflüsse und Erfahrungen der vergangenen zwei Jahrzehnte konzentriert und einige ihrer besten Songs daraus destilliert. Hinzu kommt eine bislang in dieser Konsequenz noch nicht gehörte Cleverness. Mit diesem Album hat sich MANDO DIAO ein weiteres Mal musikalisch neu erfunden, denn es ist eine echte Gemeinschaftsleistung: Das erste Mal überhaupt haben sich alle Mitglieder gleichberechtigt am Songwriting beteiligt und dabei ein tiefes Tal durchschritten. Aber dieser Phase haben sie nun ihr vielleicht bestes Album überhaupt zu verdanken. Das hört sich vor allem live großartig an, wie immer wenn MANDO DIAO auf der Bühne stehen.