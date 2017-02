Manege Rustique - Die Rückkehr

Wir sind zurück – die Manège Rustique​ macht weiter!

Wir freuen uns auf die nächste Show im März im Keller Klub​, mit viel Unsinn, Schnaps und nackter Haut! Auf der Bühne haben wir für euch einige fantastische Performer:

Mickey Brooklyn und Johnny Ecstasy geben neue Acts zum Besten,

Celeste de Moriae​, Madame-Bam Bam​, Raketenmieze​, Talulah Blue​ und Fräulein Flauschig​ werden euch den Kopf verdrehen!

Karten gibt es dieses Mal nur an der Abendkasse, Eintritt 15€ – first come first serve!