Christof Maul präsentiert zusammen mit Gstanzlsänger Martin Rohn sein Programm “Mangel durch Überfluss“ am Freitag, 23. Februar 2018, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Rot am See.

Bisher kennt man Christoph Maul als Highlight bei den „Frankemer Stupfl“ aus dem Schillingsfürster Fasching. Dort schlüpft er seit Jahren in die Rolle als Hausmeister. Pointierter und hintergründiger Sprachwitz sind sein Markenzeichen – so bedient er gekonnt alle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Längst ist Maul auch vielgebuchter Gast auf anderen Bühnen. Hunderte erfolgreiche Auftritte hat der sympathische Franke bereits absolviert. Nun wagt er sich an sein erstes eigenes Kabarettprogramm. Begleitet wird Christoph Maul von dem Liedermacher und Gstanzlsänger Martin Rohn aus Gailnau.