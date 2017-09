Manhattan Skyline - Tribute to A-ha

× Erweitern Manhattan Skyline

Das Beste aus über drei Jahrzehnten Musik der norwegischen Erfolgsband a-ha hält manhattan skyline in abendfüllender Länge bereit. Erleben Sie ein hochwertiges Programm der schönsten a-ha Songs aus den frühen 80ern bis heute. Die norwegische Pop-Rockband a-ha löste sich 2010 auf, nachdem sie in fast 30 Jahren eine Vielzahl von Nr.1 Hits komponiert und mehr als 80 Millionen Tonträger verkauft hatte. Die Band um Sänger Morten Harket schuf unsterbliche Songs wie „Take on me“, „The Sun always shines on T.V.“ oder „Foot of the Mountain“.Am 24. März 2015 gaben a-ha auf einer Pressekonferenz in der norwegischen Botschaft in Berlin bekannt, dass sie planen, am 4. September 2015 ein neues Album mit dem Titel Cast in Steel zu veröffentlichen.Ein weiterer großartiger a-ha Titel veranlasste den englischen Sänger Marcus Baldwin, ansässig in Osnabrück, befreundete Musikerkollegen zu überzeugen, sich um das musikalische Erbe der berühmten Norweger zu kümmern: „Manhattan Skyline“. Unter diesem Namen sind seit 2011 vier Musiker und eine Sängerin auf Deutschlands Bühnen anzutreffen, um den Spirit von a-ha zu zelebrieren. manhattan skyline ist europaweit die erste professionelle a-ha Tribute-Band!manhattan skyline bringt die Stimmung und Energie von a-ha originalgetreu auf die Bühne. Dies gelingt der Band nicht nur musikalisch, denn durch eine ausgeklügelte Bühnenshow, passende Outfits und exzellente Ton,- Licht und Videotechnik, wird dem Publikum ein fantastischer Abend bereitet.manhattan skyline hält die großartige Zeit der norwegischen Kultband wach. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend mit unvergessenen Songs!