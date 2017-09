„Mano a Mano“, das sind drei Musiker, die mit spielerischer Leichtigkeit und poetischer Schönheit die Musik ihres Lebens interpretieren. In ihren Liedern nehmen sie uns mit auf die Reise ins ferne Lateinamerika. Mit einer Fülle von Instrumenten erzählen sie Geschichten aus einer anderen Kultur und lassen so das Fremde ganz nah erscheinen. Wer sind die drei?

Sergio Vesely (Lyrik, Gesang, Gitarre, Akkordeon, Percussion)

Roland Geiger (Querflöte, Percussion, Gesang)

Luis Arellano (Gesang, Gitarre, Tiple, Charango, Quena, Percussion)

HILFE FÜR GUASMO e.V. gestaltet den Abend mit. Seit 30 Jahren engagiert sich der Verein im Armenviertel von Guayaquil und am Rande des Urwaldes im Amazonasgebiet. Impressionen in Text und Bild informieren über das Leben von Familien in Ecuador. Eine Begegnung mit Leben und Kultur eines fremden Landes, bunte Klänge und einfühlsame Melodien vertreiben das Gefühl des „Fremden“.