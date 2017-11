Manowar haben mit einer persönlichen Nachricht an ihre Fans ihre finale Tournee angekündigt. Am 15.12. ist es so weit und die Heavy Metal-Ikonen rocken die Porsche Arena in Stuttgart.

Über fast vier Jahrzehnte haben Manowar mit unsterblichen Hymnen, ausdruckstarker Bildsprache und unbeugsamen Werten wie Ehre, Loyalität und Freundschaft ihren eigenen Stil geprägt. Mit ihrer weltweiten Legion von Anhängern verbindet sie ein einzigartiges und unzerbrechliches Band.

Von vielen für ihre unbeugsame Überzeugung, grenzenlose Hingabe an ihre Fans und ihre "keine Kompromisse, keine Reue"-Haltung beneidet, sind Manowar nie von ihrem Weg abgewichen.

Prämiert mit zahlreichen Gold- und Platin-Auszeichnungen, haben Manowar im Laufe ihrer Karriere mehr als 35 Tourneen absolviert und als Headliner ausverkaufte Arenen mit 10.000 bis 50.000 Plätzen bespielt.

Waghalsig und abenteuerlich seit ihrem gefeierten Debütalbum "Battle Hymns", immer über das Erwartete und Bekannte hinausgehend, haben Manowar stets ihre eigenen Standards gesetzt. Für ihre Fans hat die Band neben vielen anderen Tributen ein eigenes Musik-Festival etabliert (an dem Fans aus über 40 Ländern teilnahmen), Rekorde-sprengende lauteste und längste Konzerte gespielt, einen Song in über 18 Sprachen aufgenommen und einen Plattenvertrag in Blut unterschrieben, um ihre Loyalität zum Heavy Metal zu manifestieren.

"Die Gods And Kings Tour war ein bahnbrechender Moment in unserer Karriere. Bühne, Ton, Video und Ihr, unsere Fans, waren großartig", sagten Manowar. "Nach einer derart fantastischen Tour war es klar, daß wir das nächste Mal noch Größeres bieten müssen, jenseits von allem was wir bislang getan haben - etwas, das die Träume jedes Manowarriors erfüllen wird. Das wird dann der ultimative Moment sein Danke zu sagen, und Lebewohl!"

Über zwei Stunden lang, wird die Final Battle World Tour mit den größten Hits aus fast vier Jahrzehnten Manowar Geschichte bersten; ein unvergleichliches Erlebnis für jeden echten Metal-Fan.

“Wir werden in den Final Battle marschieren, wie wir es in unserer gesamten Karriere getan haben: Alles für unsere Fans gebend! Der Sieg wird unserer sein, aber der Ruhm gehört unserer Legion von Fans!” sagte Joey DeMaio.