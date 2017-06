Manu Katche & Georg Breinschmid Trio

Manu Katché zu Gast bei den Stuttgarter Jazz-Open.

Der französische Schlagzeuger Manu Katché ist einer der größten und wiedererkennbarsten Stilisten seines Instruments. Wegen seines speziellen Anschlags und seiner unverwechselbaren Mischung aus Eleganz und Kraft sitzt er für Weltstars aus Pop und Jazz an den Drums. Bis heute ist er Drummer für Peter Gabriel, prägte unter anderem dessen größten Hit „Sledgehammer‘‘ und war zuletzt unbestreitbarer Mittelpunkt der Liveband auf dessen gefeierter „Back To Front‘‘-Welttournee. Ebenso bedeutsam ist seine langjährige Zusammenarbeit mit Sting, dessen Hit „Englishman in New York‘‘ von Katchés Handschrift geprägt ist. Er ist auf zahlreichen weiteren Studio- und Live-Produktionen zu hören. Die Liste der Musikgrößen, mit denen Katché gearbeitet hat, lässt sich fortsetzen: darunter Joni Mitchell, Dire Straits, Jeff Beck und Tracy Chapman. Von Anbeginn zieht sich gleichermaßen der Jazz als roter Faden durch seine Musikkarriere. 2016 hat er sein siebtes Solo-Album „Unstatic“ veröffentlicht, auf welchem er mit modernem, leicht zugänglichem Jazz glänzt. Bei den jazzopen tritt er mit seinem Quintett auf.

Quintett

Manu Katché (Schlagzeug)

Tore Brunborg (Saxofon)

Luca Aquino (Trompete)

Jim Watson (Klavier, Keyboard)

Ellen Andrea Wang (Elektrostockkontrabass)

Georg Breinschmid Trio:

Stets auf der Suche nach neuen Horizonten finden an diesem Abend der geniale Kontrabassist Georg Breinschmid und die Ausnahme-Geiger Sebastian Gürtler und Florian Willeitner zusammen. Neben beachtlichen Karrieren in der klassischen Musik fanden die drei Musiker durch die Improvisation und die Einbindung verschiedenster Musikformen zu neuen Kompositionsstilen. Sebastian Gürtler spannt den Bogen vom Wienerischen bis zum argentinischen Tango, Florian Willeitner ist Amerikanisch-Irisch inspiriert und Georg Breinschmid bringt seine Leidenschaft für Balkanisch-Jazziges und Folkiges ein. Breinschmid arbeitete im Lauf seiner Karriere u.a. mit Archie Shepp, Charlie Mariano, Bireli Lagrene und dem Vienna Art Orchestra.

Eintritt: ab 30,- €