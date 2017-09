Mara Lobo und Johannes Gaechter

Der Ditzinger Pianist mit elsässischen Wurzeln Johannes Gaechter und die in Karlsruhe lebende, portugiesische Cellistin Mara Lobo entführen ihr Publikum in eine Welt der Märchen, Melancholie und Leidenschaft. In einem gemeinsamen Konzert mit spätromantischen bis frühimpressionistischen Programm präsentieren sie u.a. Original-Werke von Franz Liszt, Märchen des tschechischen Komponisten Leoš Janáček sowie die grandiose Sonate für Cello und Klavier von Sergej Rachmaninoff. Beide Künstler entstammen musikalischen Elternhäusern und blicken bereits auf eine erfolgreiche, musikalische Laufbahn zurück, die jeweils im Kindesalter begann. Zudem ist ihr musikalisches Schaffen geprägt von zahlreichen, von Erfolg gekrönten Teilnahmen an internationalen Wettbewerben und reger Konzerttätigkeit auf hohem Niveau. Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen und farbenreichen Abend voller Emotionen und Virtuosität und lassen Sie sich von den märchenhaften Klängen inspirieren, die beide Musiker auf der Bühne zaubern!