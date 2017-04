West End (Rom)Boy. Es sind tatsächlich einige Jahre vergangen und ein, zwei Liter(schmutziges) Wasser vom Neckar in den Rhein geflossen, bis Marc Romboy aus dem tiefsten Westdeutschland endlich wieder seinen Weg in den tiefen Süden in die noch tiefere

Kessellage findet. Ob er noch weiß, wie es in Stuttgart bei Nacht aussieht? Eines ist klar: Wie das Kowalski aussieht, weiß er nicht. Weil wir empfangen ihn zum ersten Mal. Hello Marc

Romboy! Marc Romboy, schon seit den frühen 1990ern dabei. Mr. Systematic Recordings.

Das Label prägt auch schon wieder seit über 10 Jahren die Branche ,mit weit über 100 Releases von so ziemlich jedem wichtigen Act unserer Zeit. Die 10 Years of Systematic

Compilation war ein wochenlanger Beatport - Chartbreaker. Marc Romboy, best friend

und Producerkumpel von Stephan Bodzin, Stichwort „Atlas“ , ein Klassiker, Stichwort

„Luna “, das Erfolgsalbum aus dem Jahre 2011 mit gleichnamiger Hitsingle. Marc Romboy, Vollblutmusiker. Soul full Electronic Music lautet sein Credo. Gerade eben erst hat er mit dem

Home Listening - Werk„ Voyage De La Planète“ auf seinem neuen Sidelabel Hyperharmonic bewiesen, dass er sein Handwerk als Produzent versteht. Die Platte empfiehlt sich nach einer durchgedrehten Nacht mit Romboy himself. Runterkommen nach einer großen Fahrt mit

einem Pionier der deutschen Techno - House - Szene. Und Marc Romboy bietet wahrlich

große Fahrten und lässt von jeder Reise rund um die Erdkugel neue Eindrücke in sein Set einfließen.

Wir freuen uns sehr, davon zum ersten Mal im Kowalski in den Genuss kommen zu dürfen.