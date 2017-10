Marc Will präsentiert Songs aus eigener Feder. Obwohl musikalisch im Singer/Songwriter-Genre zuhause, lässt sich der Stuttgarter auch von anderen Stilrichtungen inspirieren und sorgt so immer wieder für Überraschungsmomente. Nach Jahren in verschiedenen Formationen hat er zu sich selbst gefunden und überzeugt mit filigranen Guitar-Pickings, melancholisch gefärbten Texten und einer charismatischen Stimme, die berührt und „rockt“. Für sein Album „Take Your Time“ konnte er renommierte Studiomusiker gewinnen, darunter auch internationale Größen wie US-Bassist Don Kerce, der sonst u.a. bei John Mellencamp in die Saiten greift. Die exquisite Produktion entstand im aufstrebenden Stuttgarter Tin-Roof-Studio und offenbart viel Liebe zum Detail und zur Musik. Was nicht zuletzt der britischen Co-Produzentin Aino Laos geschuldet ist. Seine „gentleman style“ performance und sein untrügliches Gespür für „catchy lines“ hinterlassen beim Publikum einen Nachhall, dem man auch nach dem Konzert noch gerne nachspürt. In einem Spektrum von aktuellen Künstler wie James Blunt und Ed Sheeran bis hin zu den Ikonen des Genres wie Cat Stevens und Neil Young hat Marc Will seine eigene Nische gefunden. Man sollte sich „Zeit nehmen“ ihn zu entdecken. Es lohnt sich!

