Marco Mendoza(from The Dead Dasies / Thin Lizzy / Whitesnake / Ted Nugent) "Viva La Rock" Album Release Tour 2018

Im Zuge der Veröffentlichung seines Albums „Viva la Rock“ am 2. März 2018 geht Marco im Februar und März 2018 auf ausgedehnte Europatournee.Aus Los Angeles stammend und von der Stadt geprägt, hat der Bassist mitspanisch/mexikanischen Wurzeln eine beeindruckende Karriere hingelegt und mit seinem Tieftöner über lange Jahre bei Whitesnake, Thin Lizzy, Ted Nugent oder Journey die Rhythmusfraktion unterstützt. Aktuell ist er regelmäßig auf Welttournee mit seiner Hauptband The Dead Daisies, die seit drei Jahren weltweit am durchstarten sind.„VIVA LA ROCK!!“ feiert Musik, das Leben, einfach den Rock n Roll!“ bestätigt Marco, der sich gerade auf seine Europatour vorbereitet