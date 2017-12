Mareeya unplugged

„I’ll turn all my energy into productivity“ singt Mareeya und verspricht damit nicht zu viel: Groovige Beats und sanften Melodien bilden den Boden, aus dem dieses Mal in gemütlicher Akustikbesetzung (Gitarre, Schlagzeug und Gesang) große Songs hervorgehen. Wohlig-warme bis luftig-wippende Klänge schlängeln sich dabei zwischen Soul, R’n’B, Pop und Jazz auf neuen Wegen durch vertrautes Terrain. Die Stimme schließlich – mal rau, mal kämpferisch, mal versöhnlich – nimmt den Hörer mit deutschen, englischen sowie französischen Texten mit auf eine bittersüße Reise durch die Gedanken- und Gefühlswelt der Sängerin.