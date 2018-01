Marey - alternative

Two musicians from Switzerland (Maryam Hammad and Aurèle Louis). With Cello, Guitar, Bass and Voice they create an musical universe of their own. Calm, melancholic and though optimistic. It's music that moves you.

Supported by Julien Revilloud on the lead guitar and Luigi Galati on the drums.Es fühlt sich fast so an wie im Hochgebirge: Überwältigende Panoramen, Nebel in den Tälern, schneidender Wind, unendliche Freiheit und trotz der Extreme überkommt einen ein intensives Wohlgefühl. Mit ihrem ersten Album „Save Animals, Eat People“ (VÖ 02.02.18) gelingt es MAREY, einem genau so ein Gefühl zu geben.Nur schon der Titel des Albums macht einen neugier...ig auf dessen Inhalt. Sich die zehn brillanten Songs am Stück anzuhören, gleicht dabei einer Expedition ins Ungewisse: Happy Ends sind keine garantiert, doch stattdessen kann man sicher darauf verlassen, auf Unerwartetes zu stossen.Das Duo, bestehend aus Maryam Hammad (Gesang & Akustische Gitarre/Folkgitarre) und Aurèle Louis (Cello & Elektrische Gitarre), wird von den erstklassigen Musikern wie Sacha Ruffieux und Julien Revilloud (Lead Gitarre, Bass) und Luigi Galati (Schlagzeug) begleitet.Musikalisch zeichnet sich MAREY durch unkonventionelle und originäre Arrangements und Instrumentierungen aus. Gitarren, Drums, Cello und Synthesizer treffen auf eine weiche, warme Stimme mit hohem Wiedererkennungswert. Alles zusammen verschmilzt zu einem einzigartigen Alternative Rock Sound, der unter die Haut geht - und von dort aus direkt ins Herz. Nicht zuletzt aufgrund der mal geistreichen, mal verträumten doch immer äusserst persönlichen Songtexte der Band.

https://www.mareymusic.ch/

alternative

Fribourg / CH