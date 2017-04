María Elía & Daniel Messina Duo

× Erweitern Picasa

Eine intensive, emotionale Reise nach Argentinien. VonTango bis Folklore gefàrbt mit jazzigen Klängen.María Elía, zweifellos einer der besten neuen Stimmen Argentiniens, zieht mit ihren ausdrucksvollen und leidenschaftlichen Gesang das Publikum in ihren Bann. Tango oder Folklore, ihre Stimme geht direkt ins Herz!Und keiner besser als Daniel Messina, der bekannt ist für seine kraftvolle, emotionale Art zu spielen, der, der die Seele auf der Bühne sprechen lässt, um mit dieser Sängerin ein energiegeladenes Duo ins Leben zu rufen.Das Duo präsentierte sich im Jahr 2015 in Stuttgart (Laboratorium), Heilbronn (Ebene 3) und Montreux (Ancienne Poste Des Planches) und fand bei Presse und Publikum gleichermaßen begeisterte Resonanz. Beide in Argentinien geborene Musiker laden uns zu einen exotisch-musikalischen Flug in ihr Heimatland ein. Es wird garantiert ein unvergesslicher Abend, gewiss ein Highlight!

María Elía: Gesang & Piano Daniel Messina: Percussion

Eintritt: 20 Euro

Reservierungen unter mail@melva-stuttgart | Tel. 0711 504 98 881

Biografien

María ElíaDie Sängerin und Pianistin María Elía hat zwei Alben zusammen mit dem Komponisten Diego Penelas veröffentlicht. Sie spielt regelmäßig mit renommierte Musikern aus der argentinischen Tango- Szene. Seit 2015 ist sie zusammen mit ausgewählten Musikern aus Argentinien, Galicien, Schottland, Uruguay und Wales Teil des Programms für kulturelle Interaktion NEXUS, welches von British Council und Wales Arts International gefördert wird. 2016 wurde das Projekt bei den Celtic Festival Connections in Glasgow, Schottland vorgestellt und sie blieben unter den zehn besten vom Festival-Direktor Donald Shaw für die BBC gewählten Shows.Derzeit ist sie auf ihrer vierten Europa-Tournee unterwegs und präsentiert ihr erstes Soloalbum (Vocals & Ac. Piano) „Desde mí misma“, Tangos mit eigenen Arrangements. Das Album wurde 2016 in Buenos Aires veröffentlicht und von der lokalen Presse hoch gelobt.

www.mariaelia.com

Daniel Messina

Vor über 25 Jahren kam der Schlagzeuger und Komponist Daniel Messina aus Buenos Aires nachDeutschland. Mit seiner dynamischen, hochgradig musikalischen und dabei technisch schlichtweg perfektenSpielweise hat sich der in Argentinien geborene Drummer mit Tourneen und CD-Einspielungen mit z.B.Barbara Dennerlein, Wolfgang Schmid, Melva Houston oder Ernie Watts, u.v.a. in die Herzen zahlreicherRhythmiker getrommelt.Im Jahr 1996 gründete er in Deutschland die Daniel Messina Band. Eigene CD-Produktionen folgen: „Solo en Europa“ (1996) , „Imágenes“ (1999), „Prioridad a la emoción“ (2001), „El sol sale“ (2002) „Buenos Aires Affairs“ (2004) un die aktuelle CD „El futuro es hoy“.Fast 11 Jahre lang spielt er mit der bekannten Jazz-Organistin Barbara Dennerlein zusammen – eine faszinierende musikalische Symbiose, die in verschiedenen CD-Produktionen dokumentiert wurde. Neben seiner Tätigkeit als Session Drummer und Produzent ist er seit 1993 Dozent im drum department in Stuttgart. Seit 2003 spielt er in Trio mit dem Bassist Wolfgang Schmid und dem Gitarrist Thomas Langer. CD „The Beat Goes On“ (2007). www.danielmessina.de