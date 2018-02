Maria Mendes Quartet feat. Gary Husband

Die Portugiesin Maria Mendes begeistert mit einer anmutenden Mischung aus stimmlicher Klarheit und emotionaler Verführungskunst. Mit einer Mischung aus Jazzstandards, Popballaden, Fado und Bossa Nova. Mit einer Mischung aus Sentimentalität und Virtuosität. Unseren Programmgestalter wickelte sie damit mit wenigen Songs so um den Finger, dass es ein Muss war, sie für Reutlingen zu engagieren. Dass sie Gary Husband für diese Tour gewinnen konnte, ist ein zusätzliches Schmankerl. Der britische Fusionmusiker ist uns schon bei Level 42, Gary Moore, Jack Bruce, John McLaughlin, Billy Cobham etc. begegnet. Er edelt unseren Pappelgarten einmal mehr: Wir alle haben die Möglichkeit, mit Weltstars an der Bar zu plaudern! Cedric Hanriot am Piano hat schon mit vielen großen Vokalisten gearbeitet: Dianna Reeves, Gregory Porter, Lizz Wright, Chaka Khan, Natalie Cole, etc. … Jasper Somsen ist uns noch bestens bekannt durch sein Gastspiel bei uns mit Enrico Pieranunzi. Es erwartet uns ein spannend-schöner, entspannender Konzertabend.

