Maria Mendes Trio feat. Gary Husband

Die preisgekrönte portugiesische Sängerin Maria Mendes bringt die Frühlingssonne in die Stadt. Vielseitig und voller Emotionen präsentiert sie mit ihrem Trio Musik von Sting bis Villa-Lobos in einer spielerischen Mischung aus Bossa Nova und Jazz.

Das erste, was an Maria Mendes beeindruckt, ist die Reinheit ihres Tones und ihre anmutige, lyrische Phrasierung. Was sie mit ihrer Stimme hervorbringt, ist Kunst und ein wahrer Genuss für Herz und Ohr.

Ihre international besetzte Band spricht für sich selbst: Gary Husband: Der britische Fusion Musiker (Schlagzeug,Piano) machte sich international einen Namen durch die Zusammenarbeit u.a. mit John McLaughlin, Billy Cobham,Barbara Thompson, Level 42 und Jack Bruce. Cédric Hanriot: Der Grammy-Gewinner, Komponist und Pianist hatte Projekte mit Herbie Hancock, Dianne Reeves und DonnyMcCaslin.Steven Kamperman, clarinet Jasper Somsen, double bass